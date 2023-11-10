شكرا لقرائتكم خبر عن 6.13 مليار درهم أرباح «ديوا» في 9 شهور.. 3.39 مليار الفصلية بنمو 6.9% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، إيرادات ربع سنوية قياسية بقيمة 9.4 مليار درهم بنمو 10.2%، مقارنة بالربع الثالث 2022، وبلغت الأرباح التشغيلية 3.7 مليار درهم، بنمو 13.9%، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 5.2 مليار درهم، بنمو 9.9%.

وبلغت أرباح الفترة وصافي الحركة في الحساب المؤجل خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 3.39 مليار درهم، مقارنة بـ3.17 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2022 بنمو 6.9%. وعلى مدى الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي إيرادات الهيئة الموحدة 22.2 مليار درهم، بنمو 7.4%، وارتفع إجمالي الأرباح التشغيلية 6.8% إلى 6.9 مليار درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 11.2 مليار درهم، بنمو 3.3%. وخلال 9 شهور من 2023، بلغت أرباح الفترة نحو 6.13 مليار درهم، مقارنة بـ6.47 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2022.

وبنهاية الربع الثالث من عام 2023، ارتفع صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للشركة بمبلغ 754 مليون درهم ليصل إلى 9.8 مليار درهم، بزيادة قياسية تصل إلى 8.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أرقام قياسية تشمل ارتفاع إنتاج الكهرباء 8.8%

الإيرادات تنمو 7.4% إلى 22.2 مليار في 9 شهور

إيرادات ربع سنوية قياسية بـ 9.4 مليار درهم بنمو 10.2%

يعود الارتفاع في إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي المجمعة خلال الربع الثالث إلى 9.4 مليار درهم بزيادة قدرها 10.2%، بشكل رئيسي، إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن زيادة الإيرادات من محفظة أصول الهيئة الأخرى.

وبلغ إجمالي إنتاج الطاقة في الربع الثالث من العام الجاري 18.897 تيراوات/ساعة، مقارنة بـ17.375 تيراوات/ساعة في الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة تصل إلى نحو 8.8%، وحافظت الهيئة على معدل اعتمادية قياسي بلغ 99.5% في إنتاج الطاقة.

وبلغ إجمالي إنتاج الطاقة النظيفة خلال الربع الثالث 1.626 تيراوات/ساعة، بزيادة قدرها 29.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وبلغ المعدل الحراري الإجمالي (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات/ساعة) في الربع الثالث 8,042 وحدة حرارية بريطانية كيلووات/ساعة، ما يمثل تحسيناً بنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي، ويعكس زيادة الكفاءة التشغيلية نتيجة جهود الهيئة الحثيثة في مجال الاستدامة. وخلال الربع الثالث من عام 2023، بلغ حجم إنتاج المياه المحلاة 38.7 مليار جالون إمبريالي، بزيادة قدرها 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

1.2 مليون متعامل

وحتى 30 سبتمبر 2023، قدمت الهيئة خدماتها إلى 1,200,312 متعاملاً، بزيادة 57,159 (5%) حساباً مقارنة بالتاريخ نفسه في عام 2022 وزيادة 15,601 حساب عن الربع الثاني من عام 2023.

على الرغم من تضاعف كلف التمويل، فإن صافي أرباح الهيئة في الربع الثالث من العام الجاري تجاوز أرباح الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 6.9%. ويمكن تغطية توزيعات الأرباح نصف السنوية للمسهمين عن النصف الثاني من عام 2023 من أرباح الربع الثالث فقط.

وفي الشهور التسعة الأولى من عام 2023، ارتفعت إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 7.4% مدفوعة بشكل رئيسي بنمو الطلب على الكهرباء بنسبة 6.4%، ونمو الطلب على المياه بنسبة 5.7%، ونمو إيرادات خدمات التبريد بنسبة 9.5%. إضافة إلى ذلك، قامت الشركة بإنتاج 4.771 تيراوات/ساعة من الطاقة النظيفة، بزيادة قدرها 34.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

نمو مستدام

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي مسيرة التميز والنمو المستدام مسترشدين برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية. ويسعدني الإعلان عن تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والأرقام القياسية خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث حققت الهيئة أعلى نسبة نمو في الإيرادات ربع السنوية، والأرباح التشغيلية، والأرباح قبل الاستقطاعات، وصافي الأرباح في تاريخها، مع نمو قياسي في الأرباح قبل الاستقطاعات بنسبة 9.9%».

أرقام قياسية

وأضاف: حققنا في هذا الفصل أرقاماً قياسية في تاريخ الهيئة تشمل ارتفاع إنتاج الكهرباء بنسبة 8.8%، ووصول القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الكهرباء إلى 15.1 جيجاوات، تشكل مصادر الطاقة المتجددة نسبة 17% منها، وارتفاع الطلب الذروي على الكهرباء إلى 10.4 جيجاوات، ووصول عدد متعاملي الهيئة إلى أكثر من 1.2 مليون متعامل. واليوم، تزيد استثماراتنا في البنية التحتية عن 215 مليار درهم، كما تجاوزت نسبة خفض انبعاثات الكربون لدينا منذ بداية العام 3 ملايين طن. ومنذ بداية العام، أسهمت الهيئة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 3 ملايين طن. ويمكننا تغطية التزاماتنا من جهة الأرباح المقرر توزيعها للمساهمين عن النصف الثاني من عام 2023 من أرباح الربع الثالث فقط.

وأضاف الطاير: «نلتزم بمواصلة دورنا الريادي في مجال الاستدامة، وتعزيز سعادة المتعاملين، والتميز التشغيلي الرائد على مستوى العالم، إضافة إلى ضمان مواكبة نموذج التشغيل الخاص بنا لمختلف التطورات في المستقبل. وتركز استراتيجية الهيئة بالنسبة لمسهمي الشركة على تحقيق عوائد مستمرة، والحفاظ على أعلى المعايير في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إضافة إلى استدامة النمو، ومضاعفة قيمة النمو مستقبلاً للمستثمرين».

مواصلة النمو

بنهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغت القدرة الإنتاجية الإجمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي 15.1 جيجاوات، منها 2.6 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة. وخلال الربع الثالث، أضافت الهيئة 200 ميجاوات من القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة.

منذ بداية العام الجاري، نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في خفض 1.29 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الإنتاج التابعة لها التي تعمل بالغاز الطبيعي، و1.8 مليون طن من المراحل قيد التشغيل في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.