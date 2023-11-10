شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعاون بين مركز دبي المالي العالمي وحكومة مدينة سيول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقع مركز دبي المالي العالمي مذكرة تفاهم مع حكومة مدينة سيول لتعزيز أطر التعاون عبر الحدود ومشاركة أفضل الممارسات وتسريع وتيرة الابتكار في قطاع الخدمات المالية بين دبي وسيول.

وقع مذكرة التفاهم وهي الأولى من نوعها، كيم تاي كيون، نائب عمدة سيول ومدير السياسة الاقتصادية في حكومة مدينة سيول، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

قال كيم تاي كيون، نائب عمدة سيول ومدير السياسة الاقتصادية في حكومة مدينة سيول: «في ظل الاهتمام المتزايد من دول الشرق الأوسط بالسوق الكورية، سنتعاون مع مركز دبي المالي العالمي و«يويدو» للمساعدة في الحصول على رأس المال ودعم شركاتنا الناشئة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط».

من جانبه قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يتشارك كل من مركز دبي المالي العالمي ومركز «يويدو» المالي في سيول العديد من القواسم المشتركة والتوجهات المتماثلة، من أهمها المحور المتعلق بتعزيز الجيل القادم من الابتكار المالي بما يسهم في بحث تعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام الاقتصادي المشترك. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه مع حكومة مدينة سيول، فإننا نقدم إطاراً جديداً للتعاون بين دبي وسيول نحو تحقيق المزيد من الازدهار والنمو في النظامين الماليين، بينما نواصل تبادل الرؤى والجهود لتوثيق العلاقات والخبرات، في إطار الارتقاء بمستقبل القطاع المالي».

وعلى هامش اللقاء، تم عقد اجتماع مع أوه سي هون، عمدة مدينة سيول؛ وعارف أميري، ومحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، لمناقشة مستقبل القطاع المالي وفرص النمو المتبادل. وقال أوه سي هون: «نأمل في خلق المزيد من الفرص المُربحة والهادفة للجانبين من خلال تعزيز أطر التعاون بين البلدين».

وفي إطار خطة عمل واسعة النطاق، تمهد الاتفاقية لخارطة طريق هادفة لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بمستقبل القطاع المالي، ومواكبة عمليات المراكز المالية الدولية، وتطوير برامج الشركات الناشئة العابرة للحدود. كما توفر مذكرة التفاهم مجالًا لتبادل وفود من الشركات الناشئة للمشاركة في الأحداث والفعاليات الإقليمية الكبرى، بالإضافة إلى تعزيز فرص تطوير الأعمال للشركات الناشئة في كلا البلدين.

وتتزايد أهمية التعاون بين الطرفين لدعم الاتفاقية عبر تبني التوجه الاستراتيجي القائم على تفعيل وتعزيز المصالح المشتركة بين كل من مركز دبي المالي العالمي وحكومة مدينة سيول ومركز «يويدو» المالي في سيول ووكالة سيول للأعمال من خلال دعم الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية.

كما تتضمن مذكرة التفاهم، توفير مركز دبي المالي العالمي الدعم لتوسيع الشركات الكورية الجنوبية، لتسريع نمو الشركات الناشئة ورواد الأعمال على مستوى العالم.