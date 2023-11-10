شكرا لقرائتكم خبر عن رجال أعمال روس يستكشفون فرص الاستثمار في رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

استضافت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، «راكز»، وفداً روسيا مكوناً من رجال أعمال بارزين من منطقة أورال الروسية، في زيارة رسمية أجراها الوفد للإمارة، بهدف بحث الفرص الاستثمارية والتجارية المتنوعة التي تتيحها.

ويمثل الوفد عدة قطاعات تضم نطاقاً واسعاً من الأنشطة، تشمل العقارات، والتجارة، والإعلام، وتنظيم الفعاليات، والبيع بالتجزئة، وصناديق الاستثمار، وبيع المنتجات الغذائية بالجملة، والاستشارات التجارية، والخدمات الهندسية، والآلات والمقاولات، وإدارة المنشآت، وتطوير تقنية المعلومات، والاتصالات، والأعمال المعدنية، وغيرها الكثير.

وتعرّف الوفد إلى مشهد الأعمال النابض بالحيوية في الإمارة، حيث قدمت «راكز» عرضاً زوّد الوفد بمعلومات حول الفرص التجارية المتاحة، وسلطت الضوء على مزايا الإمارة الاستراتيجية من ناحية سياساتها الداعمة لنمو الأعمال، وبنيتها التحتية المطورة وبيئة الأعمال المحفزة للنمو، وحلول تأسيس الأعمال المتاحة للمستثمرين الروس.

وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «تُعد رأس الخيمة إحدى الوجهات المفضلة للروس، حيث شهدت في السنوات الأخيرة إقبالاً كبيراً منهم. وتحتضن «راكز» في الوقت الراهن، ما يزيد على 900 شركة روسية تراوح فئاتها بين الناشئة ذات الابتكار، والصغيرة والمتوسطة التي تتميز بالمرونة، إلى جانب الشركات الصناعية الكبيرة. ويعكس هذا العدد الثقة بـ«راكز»».

وأكّد جلّاد مواصلة الالتزام بدعم الشركات والمستثمرين، من خلال تعزيز الشراكات الدولية، وتسهيل التعاون عبر الحدود، وتوطيد العلاقات مع روّاد الأعمال والشركات الروسية، إلى جانب التعاون المشترك، بما يتعلق ببحث الفرص الواعدة والمتاحة في إمارة رأس الخيمة.

وأجرى الوفد زيارات لعدد من الجهات الرسمية في الإمارة، مثل موانئ رأس الخيمة وشركة رأس الخيمة العقارية، وجزيرة المرجان. كما التقى بأصحاب الأعمال الروس، لاكتشاف تجاربهم حول بيئة الاستثمار في الإمارة، وللتعرف إلى إمكانات النمو في مختلف القطاعات.

وتهدف زيارة الوفد تعزيز العلاقات الاقتصادية، وفتح المجال للتعاون المشترك بين الإمارة والشركات الروسية، حيث تمثل الإمارة وجهة جذابة للمستثمرين الدوليين، نظراً لتنوعها الاقتصادي ونموها المستدام.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودولة الإمارات، نما إلى مستويات عالية بين عامي 2017 و2022، حيث وصل إلى 9 مليارات دولار، عام 2022، محققاً زيادة بنسبة 68%. كما ارتفع حجم الصادرات الروسية إلى الإمارات بمعدل 8.5 مليار دولار مسجلة بذلك زيادة بنسبة 71%. وفي الوقت ذاته، زاد حجم الصادرات من الإمارات بنسبة 6%، لتصل إلى نصف مليار دولار. كما تحتل الإمارات المرتبة الثانية عشرة بين الشركاء التجاريين لروسيا، والمرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط، إضافة إلى كونها أكبر شريك تجاري لروسيا بين دول مجلس التعاون الخليجي.