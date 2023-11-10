شكرا لقرائتكم خبر عن "تحديث الصناعة" يوقع مذكرة تفاهم لتسويق منتجات الحرف اليدوية عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع مركز تحديث الصناعة، مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات العالمية، على هامش انعقاد النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية بين البلدان الأفريقية IATF2023 والذي يعقد حالياً فى الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم وتطوير الصناعة الوطنية وتنمية الصناعات الحرفية والحفاظ عليها من الإندثار من أجل التنمية المستدامة 2030.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين "الطرفين" لتنمية وتطوير ودعم الحرف اليدوية في جمهورية مصر العربية، بهدف تعظيم الاستفادة من قطاع الصناعات الحرفية في مصر والمساعدة في تصدير المنتجات الحرفية اليدوية.

وقالت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة، إن مذكرة التفاهم ستدعم تنمية وتطوير الحرف اليدوية في جميع محافظات مصر بشكل محترف من خلال وضع خطة عمل للمساعدة في زيادة الصادارات لقطاع الحرف اليدوية.

وتنص مذكرة التفاهم على وضع خطة لانتشار المنتجات اليدوية المصرية عالميًا عن طريق شركات فرانشايز من خلال مكاتب الشركة المنتشرة عالمياً، وكذلك بيع المنتجات من خلال منصات الأونلاين المتخصصة في الأسواق المستهدفة.

وسيعمل الجانبان على المساعدة في تصدير منتجات الحرف اليدوية ليكون تصديرها بشكل منتظم ومحترف، مع تطوير الخبرات في مجال الحرف اليدوية .

يذكر أن مركز تحديث الصناعة أطلق عام 2006 برنامج تنمية التجمعات الحرفية الإبداعية بهدف تطويرها ودعمها لتمكينهم من المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية وإحياء الحرف التقليدية للحفاظ عليها من الإندثار. وقد أسفر هذا البرنامج نتيجة لدعم هذا القطاع منذ إنشائه حتى 2015 عن منتجات يدوية عالية الجودة والتصمي.

وتبين من خلال الخبرات المتراكمة لدى المركز أن المشكلة الأساسية لدى جميع الحرفين والفنانين المبدعين هي التسويق، وفي هذا الصدد تم إنشاء "كرييتف إيجيبت" أول علامة تجارية مصرية مسجلة للمنتجات الحرفية اليدوية المصرية، بما يسمح لأصحاب تلك الحرف بعرض منتجاتهم والتسويق لها في مقر دائم ، كما يتيح لهم فرص عرضها في معارض خارجية تساهم في الوقت نفسه في التعبير عن الهوية المصرية وما يحفل به تراثنا من إبداع .