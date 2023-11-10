شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. مصر أفضل مقصد سياحى لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 10-11-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تسلم وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، جائزة مجلة Lonely Planet الإنجليزية، باعتبار مصر المقصد السياحي الأفضل لعام 2023 ضمن قائمة المقاصد العالمية، واستقر الذهب عيار 21 عند 2600 جنيها، وبلغ عيار 24 قيمة 2971 جنيها، وسجل عيار 18 حوالي 2229 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 20800 جنيه.



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مجلة Lonely Planet الإنجليزية تختار مصر المقصد السياحى الأفضل لعام 2023تسلمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، جائزة مجلة Lonely Planet الإنجليزية، باعتبار مصر المقصد السياحي الأفضل لعام 2023 ضمن قائمة المقاصد العالمية، وفقًا للاستفتاء الذي أجرته المجلة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM2023) في دورتها 44 التي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من 6 وحتى 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.



أسعار الذهب اليوم الجمعة يسجل 2600 جنيها للجرام عيار 21سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، مستويات 2600 جنيها للجرام لعيار 21، وبلغ عيار 24 قيمة 2971 جنيها، وسجل عيار 18 حوالي 2229 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 20800 جنيه. أسعار الذهب اليوم الجمعة يسجل 2600 جنيها للجرام عيار 21سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، مستويات 2600 جنيها للجرام لعيار 21، وبلغ عيار 24 قيمة 2971 جنيها، وسجل عيار 18 حوالي 2229 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 20800 جنيه.

تتجه أسعار الذهب إلى ختام تداولات الأسبوع على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد سلسلة من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي أظهرت تمسك البنك بسياسة التشديد النقدي واستعداده لرفع جديد في الفائدة ليعيد التضخم إلى مستوياته المستهدفة.

وزير المالية: تحفيز الشركات الناشئة بضريبة مبسطة وإنهاء الفحص فى 90 يومًاقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه وجه مصلحة الضرائب المصرية بسرعة اتخاذ إجراءات إنهاء الفحص الضريبي للحالات العاجلة كالتصفية، والتوقف والمغادرة خلال 90 يومًا فقط وفقًا لأحكام القانون رقم 91 لسنه 2005، حتى لا يفاجئ أى من مؤسسي هذه الشركات الناشئة الذى يضطر لإغلاق شركته، والبدء فى شركة أخرى بأن شركته المغلقة لا يزال ملفها الضريبي معلقًا ولم تنته من تحديد مركزها الضريبى. وزير المالية: تحفيز الشركات الناشئة بضريبة مبسطة وإنهاء الفحص فى 90 يومًاقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه وجه مصلحة الضرائب المصرية بسرعة اتخاذ إجراءات إنهاء الفحص الضريبي للحالات العاجلة كالتصفية، والتوقف والمغادرة خلال 90 يومًا فقط وفقًا لأحكام القانون رقم 91 لسنه 2005، حتى لا يفاجئ أى من مؤسسي هذه الشركات الناشئة الذى يضطر لإغلاق شركته، والبدء فى شركة أخرى بأن شركته المغلقة لا يزال ملفها الضريبي معلقًا ولم تنته من تحديد مركزها الضريبى.

وأكد معيط، ضرورة الاهتمام بتسريع وتيرة إجراءات فحص وتحصيل الضرائب للشركات الناشئة وريادة الأعمال، على نحو يسهم فى تشجيع الشباب على التواجد الاستثمارى القوى فى سوق الأعمال بمختلف المجالات؛ اتساقًا مع ما تستهدفه الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء، لدعم ومساندة الشركات الناشئة وريادة الأعمال.