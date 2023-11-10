شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعد خطة مالية للتقاعد؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تعتبر مرحلة التقاعد من أهم المراحل التي سيمر بها أي موظف، وستطرأ الكثير من التغيرات على أسلوب حياة الفرد وأسرته وعلى مستوى معيشتهم المعتاد نظراً لانخفاض الدخل المادي، وزوال العوامل الداعمة الأخرى مثل المميزات المادية أو التأمين الطبي الذي توفره جهة العمل.

ومن المهم أن يبدأ الموظف بالاستعداد والتخطيط المالي لمرحلة التقاعد مبكراً وليس عند اقتراب سن التقاعد أو عند الرغبة في التقاعد المبكر، فالتخطيط المبكر للتقاعد يضمن تحقيق مستوى مادي مريح يساعدك على تلبية المتطلبات والالتزامات ومواجهة أي صعوبات مالية طارئة أثناء تلك المرحلة. وتساعد بعض الخطوات في التخطيط لمرحلة التقاعد بما يحقق الأهداف المالية.

ويجب على الفرد قضاء وقت كاف لتحديد أهدافه التقاعدية ووضع خطة تتناسب مع تطلعاته واحتياجاته المالية خلال تلك الفترة.

ومن خلال تحليل هذه البيانات سيتمكن من وضع الخطوات اللازم اتخاذها للبدء في تطبيق خطة التقاعد، ويجب أن تكون الخطة واضحة الملامح والأهداف، وبذلك سيتمكن من وضع إطار لقيمة الدخل والمدخرات التي يجب أن يصل إليها عند بلوغ سن التقاعد.

سداد الديون

عند وضع خطة للتقاعد يجب أن يكون الهدف الأول هو تسوية ومعالجة جميع الديون المترتبة على الفرد، بما فيها أقساط التمويل العقاري والقروض والبطاقات الائتمانية قبل اقتراب سن التقاعد. لاسيما أن الراتب سينخفض خلال تلك الفترة، وبذلك سيتجنب تحمل أي ضغوط ناتجة عن التزامات مالية سابقة.

تحديد الدخل

بمقارنة بسيطة بين حجم دخلك المطلوب تحقيقه عند التقاعد وبالدخل المتوقع تحصيله في تلك الفترة، ستتمكن من تحديد الفجوة بينهما ومن ثم تقدير حجم الدخل الإضافي الذي يتعين عليك جنيه لتحقيق أهدافك المرجوة.

وبناء على ذلك ستتمكن من وضع خطط مناسبة للادخار والاستثمار التي تساعدك على سد هذه الفجوة خلال الفترة الزمنية المطلوبة بما يحقق لك حياة كريمة خلال فترة التقاعد.

برامج التأمين

تعتبر برامج التأمين أحد المنتجات المالية التي توفر لك الحماية المالية في المستقبل إذا تعرضت – لا قدر الله – لأية مخاطر. لذلك عند وضع خطة التقاعد يجب ألا تغفل عن خيار الاشتراك في أحد برامج التأمين للادخار والحماية، فهذه البرامج تعتبر طريقة مناسبة لادخار الأموال من خلال دفع أقساط شهرية لفترة محددة.

ومع التقدم في السن ستزداد حاجتك للرعاية الصحية أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي ستزداد لديك نفقات العلاج والرعاية، لذلك من المهم جداً اختيار التأمين الصحي المناسب الذي سيجنبك الكثير من تكاليف الرعاية الصحية خلال فترة التقاعد، والتي قد تؤثر في ميزانيتك خلال فترة التقاعد.

خطط الاستثمار

يعد التخطيط للتقاعد من الخطط المالية طويلة الأجل، لذا عليك أن تبحث عن طرق للحفاظ على قيمة مدخراتك وزيادتها لمواجهة عامل التضخم وارتفاع الأسعار.

ومن بين هذه الطرق الاستثمار في بعض المجالات التي تدرّ أرباحاً على المدى الطويل بما يضمن لك تحقيق زيادة في الدخل ويحمي مدخراتك ويساعدك على الوصول إلى الهدف المطلوب.