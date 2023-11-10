شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الرئيسية لـ"وول ستريت" تفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع، اليوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين للتصريحات المتشددة التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وترقبهم لبيانات اقتصادية مهمة من المقرر صدورها الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات لمسار السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 128.88 نقطة أو 0.38 بالمئة عند الفتح إلى 34020.82 نقطة.

بورصة وول ستريت

فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 16.80 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 4364.15، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 49.74 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 13571.19 نقطة.