شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون مع عدد من الوزارء في الدول الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء المشاركين في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد في العاصمة الرياض.

والتقى الخريف، من جمهورية زامبيا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ستانلي كاكوبو، ووزير المالية ربين بيري متولو، ووزير الزراعة وستومبيكم موسوكتوان، ووزير الخارجية والتجارة الدولية فريدريك شافا، كما التقى وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جمهورية جنوب أفريقيا إبراهيم باتيل، ووزير المناجم والجيولوجيا في جمهورية السنغال عمر سار، ووزير المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنتوانيت نسامبا كاملباي، ووزير البترول والطاقة والمعادن في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الناني ولد أشروقة.

تعزيز التعاون

شهدت الاجتماعات بحث سبل تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين بين المملكة والدول الأفريقية المشاركة في المؤتمر، بما في ذلك إقامة شراكات بين الشركات السعودية والأفريقية، وتبادل الخبرات الفنية، وبحث سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القارة الأفريقية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار سعي المملكة من خلال المؤتمر السعودي العربي الأفريقي، الهادفة إلى تعزيز الشراكة الصناعية والتعدينية والتجارية مع الدول الأفريقية، وتعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمار في تطوير الأعمال والبنى التحتية ورأس المال البشري، وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.