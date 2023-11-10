شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات كبار الملاك في أسهم الإمارات خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أظهرت بيانات النشرة الأخيرة في سوقي دبي وأبوظبي، عن مواصلة بنك الإمارات دبي الوطني خفض حصته في «أبوظبي الإسلامي» من 7.19% إلى 7.15%.

كما واصلت الشركة الكويتية للمقاصة خفض حصتها أيضاً في بيت الاستثمار الخليجي من 96.10% إلى 95.98%. كذلك خفضت البازي هولدنجز ريستركتد ليمتد حصتها في من 8.82% إلى 8.06%.

وارتفعت نسبة ملكية الظبي للاستثمار في شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات من 5.65% إلى 5.66%. كما زادت نسبة ملكية أحمد عمر سالم الكربي في الشارقة للإسمنت من 12.17% إلى 12.21%.

وفي سوق دبي المالي، ارتفعت نسبة ملكية سمو الشيخ ذياب بن زايد بن سلطان آل نهيان في شركة أمانات القابضة من 5.71% إلى 6.47%. كذلك زادت نسبة ملكية سمو الشيخ نهيان بن زايد بن سلطان آل نهيان في الشركة من 5% إلى 5.01%.

وواصل مصرف عجمان خفض حصته في الخليج للملاحة من 8.24% إلى 6.58%. كما تراجعت نسبة ملكية شركة المال كابيتال في تعليم من 7.22% إلى دون 5%، لتخرج بذلك من رادار كبار الملاك في الشركة. كذلك خفضت شركة محمد عمر بن حيدر للاستثمار حصتها في الوطنية للتأمينات العامة من 8.05% إلى 7.52%.