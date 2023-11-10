شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

وانخفضَ الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% ليتداول عند 1.2222دولارًا، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.6%، إلى 1.1444 يورو.

انخفاض الأسهم البريطانية

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية، تراجعًا بنسبة 1.28%، ما يعادل 95.12 نقطة، ليصل عند مستوى 7360.55 نقطة.