شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة السوق الرقمي IMPACT تزامناً مع القمة السعودية الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة الحكومة الرقمية مبادرة السوق الرقمي IMPACT ، لأعضاء منظمة التعاون الرقمي ودول الاتحاد الأفريقي وعددها (54) دولة، للإسهام في خلق قيمة للأفراد والمجتمعات وقطاعات الأعمال، والعمل على سد الفجوة الرقمية نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام للجميع، تزامناً مع ختام القمة السعودية الأفريقية.

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أحمد الصويان، أن المبادرة تهدف إلى بناء البنية التحتية الرقمية لتحقيق الأثر الإيجابي للإسهام في رفع الإنتاجية وزيادة الكفاءة وتقديم تجربة أفضل للمستفيدين من الخدمات، التي تعكس عزمنا على تعزيز التكامل والعمل المشترك وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- .

الخدمات الرقمية

أشار إلى أن مبادرة السوق الرقمي تهدف إلى رفع إسهام الاقتصاد الرقمي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية في عدد من القطاعات مثل التعليم، الصحة، العدل، الأمن، إضافة إلى رفع إسهام القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال.

وستعمل هيئة الحكومة الرقمية بالتعاون مع منظمة التعاون الرقمي مع الجهات الحكومية في الدول المستفيدة على الاستفادة من المبادرة، التي يشارك فيها عدد من الشركات السعودية وهي: علم، ثقة، تحكم، تبادل، لين، تيتكو؛ كما تضمنت الحزمة الأولى مجموعة من المنتجات وهي : منصة أبشر، نفاذ، فسح، ناجز، استحقاق، سابر، صحتي، مدرستي، Future X.