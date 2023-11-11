شكرا لقرائتكم خبر عن "هيرميس" تتصدر ترتيب شركات السمسرة فى البورصة بتداولات بـ5.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 5.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 17.4%، وجاءت شركة التجاري الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 3.1 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.5%.

وحلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.9%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.185 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.7%، وفي المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.5%.

وجاء في المركز السادس شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.4%، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.6 مليار جنيه بنسبة 5%، وحل في المركز الثامن شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول في الأوراق المالية بقيمة 1.5 مليار جنيه بنسبة 4.6%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا تايكون للوساطة في الأوراق المالية، والعربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 1.481 مليار جنيه، 1.304 مليار جنيه، بنسبة 4.5%، 4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.39% ليغلق عند مستوى 24312.92 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.58% ليغلق عند مستوى 4658.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.98% ليغلق عند مستوى 6908.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 5.78% ليغلق عند مستوى 29341.40 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 4.54% ليغلق عند مستوى 5330.69 نقطة.