شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يناقش المشهد الحالي للسوق في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي استضافته طاولات مستديرة تنفيذية في مدينة سياتل بولاية واشنطن ومدينة بورتلاند بولاية أوريقون، في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر.

وأشار أنه يستهدف استكشاف فرص السوق في المملكة العربية السعودية.

مجلس الأعمال السعودي الأمريكي

وستركز هذه الجلسات الحصرية على الصناعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية، والأدوية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وذلك بغرض اكتشاف فرص السوق المربحة في ظل الاقتصاد السعودي سريع الخطى.

المشهد الحالي للسوق في السعودية

وتهدف المائدتين المستديرتين التنفيذيتين، إلى تعزيز المناقشة حول المشهد الحالي للسوق في المملكة العربية السعودية.

وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع نمو التصنيع، وتشجيع التوطين، وتسهيل نقل المعرفة داخل المملكة.