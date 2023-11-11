شكرا لقرائتكم خبر عن 15.7 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 8 أشهر بنمو 20.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى مصر خلال شهر أغسطس إلى 2.150 مليار جنيه مقابل 1.790 مليار جنيه خلال الشهر المماثل بنسبة نمو 20.1%، ليرتفع إجمالى استثمارات صناديق التأمين إلى 15.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2023 مقابل 13 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 20.8%، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023 وبلغت 48.7 مليار جنيه، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 29.9%.

وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 23.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023، مقابل 15.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 57.9%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 24.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023، مقابل 22.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 10.9%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 20.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023 مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 18.3%.

وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023، مقابل 6.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 22.6%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 12.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023، مقابل 10.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 15.7%.

ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023 بين 43.1 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 31.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 36.3%، و5.6 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 5.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض 4.9%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023 مقابل 15.7 مليار جنيه بنسبة نمو 18.1%، و2.1 مليار جنيه تعويضات مسددة للتأمين التكافلي مقابل 1.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 20.2%.