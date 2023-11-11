«موديز» تخفض نظرتها الائتمانية للولايات المتحدة إلى سلبية

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تخفيض نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة "من مستقرة إلى سلبية"، بينما أكدت تصنيفات المصدر طويل الأجل والتصنيفات غير المضمونة عند النقطة "Aaa".

وكانت وكالة "موديز" قد أعلنت في وقت سابق عن خفض تصنيفات ائتمان عدد من البنوك الأمريكية، بعد أيام من تخفيض وكالة "فيتش" تصنيف الولايات المتحدة الائتماني.

وعن قرارها بتخفيض النظرة الائتمانية للولايات المتحدة، أوضحت مذكرة صادرة عن وكالة موديز، أن التخفيض شمل تصنيفات 10 بنوك بدرجة واحدة، ووضع 6 بنوك عملاقة قيد المراجعة واحتمال خفض التصنيف، بحسب ما نقل موقع "مصراوي".

ووفقا للمذكرة، فقد شملت قائمة البنوك التي تظل تحت مراجعة وكالة موديز بنوك: "نيويورك ميلون، وكورب الأمريكي، وستيت ستريت، وتروست فاينانشيال".

وعن حيثيات القرار الائتماني للوكالة، أفادت المذكرة بأنه رغم إجراءات طارئة اتخذتها السلطات لتعزيز الثقة، إلا أن انهيار بنكي "سيجنيتشر، وسيليكون فالي" في وقت سابق من العام الحالي، أثار أزمة ثقة في القطاع المصرفي الأمريكي، تسبب حركة الودائع في مجموعة من البنوك الإقليمية.