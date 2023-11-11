شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: شركات التقسيط تقرض 2.2 مليون عميل 28.6 مليار جنيه خلال 8 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، خلال أول 8 شهور من عام 2023، وبلغ إجمالي عدد العملاء 2.245 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 28.6 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي بنسبة نمو 24.7% في عدد العملاء، و55.2% بقيمة التمويل، وخلال شهر أغسطس وحده حصل 257.3 ألف عميل على تمويلات بقيمة 4.2 مليار جنيه من شركات التقسيط، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

والمقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.

ويغطى التمويل الاستهلاكي، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.