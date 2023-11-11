شكرا لقرائتكم خبر عن «موديز» تخفض نظرتها للاقتصاد الأمريكي إلى سلبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت وكالة موديز لخدمة المستثمرين، الجمعة توقعات تصنيفاتها على حكومة الولايات المتحدة ونظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، مما يشير إلى ارتفاع المخاطر على القوة المالية لأكبر اقتصاد في العالم.

وأكدت وكالة التصنيف على التصنيف طويل الأجل والتصنيفات العليا غير المضمونة للولايات المتحدة عند Aaa.

وقالت الوكالة: «في سياق ارتفاع أسعار الفائدة، دون تدابير فعالة للسياسة المالية للحد من الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات". "تتوقع موديز أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة كبيرا جدا، مما يضعف بشكل كبير القدرة على تحمل الديون.»

وقالت موديز إن حافة الهاوية جراء الصراع السياسي في واشنطن كانت أيضا عاملا مساهما.

وقالت وكالة التصنيف: «إن الاستقطاب السياسي المستمر داخل الكونغرس الأمريكي يثير خطر عدم تمكن الحكومات المتعاقبة من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء الانخفاض في القدرة على تحمل الديون».

فيما يتعلق بالحفاظ على تصنيفات الاقتصاد عند Aaa، قالت موديز إنها تتوقع من الولايات المتحدة «الاحتفاظ بقوتها الاقتصادية الاستثنائية". وقالت الوكالة: "إن المزيد من مفاجآت النمو الإيجابية على المدى المتوسط يمكن أن تبطئ على الأقل التدهور في القدرة على تحمل الديون».

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان: «في حين أن بيان موديز يحافظ على تصنيف الولايات المتحدة Aaa، فإننا نختلف مع التحول إلى نظرة سلبية". "لا يزال الاقتصاد الأمريكي قويا، وأوراق الخزانة هي الأصول الآمنة والسائلة البارزة في العالم.»

تصل خطوة موديز لخفض توقعاتها في الوقت الذي يواجه فيه الكونغرس التهديد الوشيك المتمثل في إغلاق الحكومة مرة أخرى. في الوقت الحالي، يتم تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، ولكن المشرعين في واشنطن لا يزالون على خلاف بشأن مشروع قانون قبل الموعد النهائي.

أشار رئيس مجلس النواب المنتخب حديثا مايك جونسون (R-La.) إلى أنه سيصدر خطة تمويل حكومية جمهورية يوم السبت، وهي خطوة من شأنها أن تسمح للأعضاء بالوقت لقراءتها قبل التصويت المتوقع يوم الثلاثاء على هذا الإجراء.

لكن خطته لتمويل أجزاء معينة من الحكومة حتى 7 ديسمبر، وأجزاء أخرى حتى 19 يناير، والمعروفة باسم القرار المستمر المتدرج، أو CR، ماتت عند وصوله إلى البيت الأبيض وفي مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان: «إن قرار موديز بتغيير النظرة الأمريكية هو نتيجة أخرى للتطرف والخلل الوظيفي الجمهوري في الكونغرس».

في أغسطس، خفضت فيتش تصنيف التخلف عن سداد مصدري العملات الأجنبية على المدى الطويل في الولايات المتحدة إلى AA+ من AAA، مشيرة إلى "التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة"، فضلا عن تآكل الحوكمة وعبء الديون المتزايد.

كان العداء في واشنطن مشكلة أيضا. قالت فيتش في ذلك الوقت: "لقد أدى المواجهات السياسية المتكررة في الحد من الديون وقرارات اللحظة الأخيرة إلى تآكل الثقة في الإدارة المالية".