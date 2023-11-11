مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع، في نهاية تعاملات أمس الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 391.16 نقطة، أو 1.2 بالمائة، ليصل إلى 34283.10 نقطة.

وزاد مؤشر ,ستاندرد آند بورز 500, الأوسع نطاقا 67.89 نقطة،ليصل إلى 4415.24 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بـ 276.66 نقطة،ليصل إلى 13798.11 نقطة.