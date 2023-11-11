شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الدواجن فى السوق المصرى، بعد أن سجلت الأسعار استقرارًا ملحوظًا، لليوم الثاني على التوالي، وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 65 جنيهًا، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 74 و 75 جنيها، بحسب المنطقة وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

وقالت شعبة الدواجن، إن سعر البيض يسجل 128 جنيها لكرتونة البيض الأبيض، وبلغ سعر البيض البلدى 136 جنيها، وسعر البيض الأحمر 130 جنيها للكرتونة، كما يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 30 جنيها والكتكوت الساسو 21 جنيها في حين يسجل سعر كيلو الفراخ من الأمهات البيضاء 64 جنيها في المزرعة اليوم ، وبلغ سعر الساسو95 جنيها