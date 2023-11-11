الاقتصاد

المحطات النووية: صب خرسانة المفاعل الـ4 والأخير بالضبعة 19 نوفمبر

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، أنه سيتم صب الخرسانة الخاصة بالمفاعل ال4  بالمحطة النووية بالضبعة يوم 19 نوفمبر  المقبل بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني الثالث للطاقة النووية ، موكدا أن الهيئة بالتعاون مع الجانب الروسي تعمل على قدما و ساق للانتهاء من المشروع في موعده المحدد.

 

وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” أن الانتهاء من صب الخرسانات الخاصة بالمفاعلات الأربعة خلال عام من صدور إذن البدء فى الانشاء من جانب هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية يعتبر دليل على الثقة العالمية فى الاقتصاد المصرى وقوة الإرادة السياسية، لافتا إلى أن الضبعة تعتبر قلب استراتجية التنمية المستدامة فى مصر لما ستحققه من تمكين الشباب و المرأة و تحقيق أمن الطاقة و الاستقرار الاقتصادى والسياسي.

 

وأوضح الوكيل، أن مصر ممثلة فى هيئة المحطات النووية هى المالك الوحيد والمشغل للمحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات ، موكدا أنه لا يوجد أى شروط على مصر من الجانب الروسي ولن نقبل مصر بأى شروط على برنامجها النووي السلمي لتوليد الكهرباء. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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