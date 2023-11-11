شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل ارتفاعا بنسبة 2 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط ارتفاعا بنحو اثنين بالمئة، مع تأكيد العراق التزامه بمستويات الإنتاج التي حددها تحالف أوبك+، وذلك قبل اجتماع سيعقده التحالف بعد أسبوعين.

لكن الأسعار سجلت انخفاضا أسبوعيا قدره أربعة بالمئة، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار بما يعادل 1.8 بالمئة لتسجل عند التسوية 81.43 دولار للبرميل.

أسعار النفط اليوم

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.43 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 77.17 دولار عند التسوية، وتكبد الخامان ثالث خسارة أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ مايو.

وقال محللون لدى كومرتس بنك "المخاوف بشأن الطلب حلت محل الخوف من اضطرابات الإنتاج بسبب الصراع في الشرق الأوسط".

وزادت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن تعثر الطلب.

أكبر مصدر للنفط في العالم

وعلاوة على ذلك، طلبت المصافي في الصين، إمدادات أقل من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لشهر ديسمبر كانون الأول.

ويجتمع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في 26 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

وقالت هيليما كروفت المحللة لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس، إن احتمالات تمديد السعودية خفض إنتاجها إلى الربع الأول من عام 2024 "تتزايد بالتأكيد نظرا لتجدد مخاوف الأسواق بشأن الطلب الصيني والتوقعات الأوسع للاقتصاد الكلي".