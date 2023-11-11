شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتكبّد ثالث خسارة أسبوعية وتتراجع 4% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% الجمعة، وذلك قبل اجتماع يعقده تحالف (أوبك+) بعد أسبوعين. لكن الأسعار سجلت انخفاضاً أسبوعياً قدره 4%، ليتكبد الخامان (برنت وغرب تكساس) ثالث خسارة أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ مايو/أيار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار بما يعادل 1.8% لتسجل عند التسوية 81.43 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.43 دولار أو 1.9% إلى 77.17 دولار عند التسوية.

وقال محللون لدى كومرتس بنك «المخاوف بشأن الطلب حلت محل الخوف من اضطرابات الإنتاج بسبب الصراع في الشرق الأوسط».

وزادت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن تعثر الطلب. وعلاوة على ذلك، طلبت المصافي في الصين، أكبر مشتر للنفط الخام، إمدادات أقل من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لشهر ديسمبر/كانون الأول.

ويجتمع تحالف (أوبك+)، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت وزارة النفط العراقية إن بغداد ملتزمة باتفاق (أوبك+) بشأن تحديد مستويات الإنتاج.

وقالت هيليما كروفت، المحللة لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس، إن احتمالات تمديد السعودية خفض إنتاجها إلى الربع الأول من عام 2024 «تتزايد بالتأكيد نظراً لتجدد مخاوف الأسواق بشأن الطلب الصيني والتوقعات الأوسع للاقتصاد الكلي». (رويترز)