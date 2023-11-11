شكرا لقرائتكم خبر عن «دي بي ورلد»: أستراليا تعلق العمليات بعد حادث يتعلق بأمن الإنترنت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت الحكومة الأسترالية السبت، أنها تعمل على تنسيق الاستجابة للتعامل مع حادث يتعلق بأمن الإنترنت أجبر شركة موانئ دبي العالمية - أستراليا المشغلة للموانئ على تعليق العمليات في عدة ولايات.

وقال متحدث باسم موانئ دبي العالمية - أستراليا: «إن العمليات في الموانئ المتضررة لم تستأنف بعد». وأوضح بيان أن الشركة «تعمل على مدار الساعة لاستئناف العمليات بشكل طبيعي وآمن» بعد اكتشاف الاختراق في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل، عبر منصة إكس السبت، إن الحكومة تنسق الاستجابة. وأضافت أن منسق أمن الإنترنت الوطني الأسترالي، الذي تم تعيينه في وقت سابق من هذا العام رداً على عدد من حوادث الاختراق الكبرى للبيانات، يعد استجابة رسمية للحادث.

وتدير موانئ دبي العالمية - أستراليا، التابعة لشركة موانئ دبي العالمية العملاقة المملوكة لحكومة دبي، أربع محطات للحاويات في أستراليا في ملبورن وسيدني وبرزبين وكذلك في فريمانتل بولاية أستراليا الغربية.

وتقول موانئ دبي العالمية إن الشركة التابعة لها يتجاوز عدد موظفيها في منطقة آسيا والمحيط الهادي سبعة آلاف، ولديها موانئ ومحطات حاويات في 18 موقعاً.

(رويترز)