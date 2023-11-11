أمير الشرقية يرعى ملتقى ومعرض ريادة الأعمال ( راد )

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المنطقة الشرقية

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بعد غدٍ، ملتقى ومعرض ريادة الأعمال (راد) في نسخته السابعة، الذي تنظمه غرفة الشرقية بما يحمله من رؤى وأهداف، ويقدمه من تجاربٍ لأكثر من 250 مؤسسة وشركة يديرها شباب أعمال المنطقة في مختلف المجالات، بحضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

ويُعد ملتقى ومعرض (راد) الذي يستمر ثلاثة أيام، من أكبر وأهم المنصات التي تهتم برواد الأعمال في المنطقة الشرقية، ويحظى بمشاركة واسعة من مختلف الشركات المعنية بشؤون ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة للمجتمع الاقتصادي والشركات الكبرى ورجال الأعمال في المنطقة بالتعرف على منتجات وخدمات مشاريع الشباب والشابات ودعمها، حتى تكون هناك منشآت مؤهلة للمنافسة داخليًا وخارجيًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، أن المعرض بمثابة ملتقى وتجمع كبير للمنشآت الناشئة من المملكة ومنطقة الخليج العربي، ويُمثل فرصة للمبادرين من الشباب والفتيات سواء من خلال الالتقاء وتبادل الخبرات والتعرف على تجارب بعضهم البعض وفتح أسواق جديدة في مختلف المجالات الاقتصادية غير التقليدية، أو التعرف على منصات وبرامج الدعم والتمويل في المملكة والخليج.

وعدّ الملتقى والمعرض منصة تحاول الغرفة من خلاله المشاركة في نهضة وتطور الاقتصاد الوطني، كخطوة تدعم مسيرة النمو والتنمية التي ‏تخوضها الدولة باعتباره منصة معرفية متنوعة تضع الحلول، وتبرز التجارب الناجحة، وتقدم الصياغات النوعية للشباب والشابات ممن يرغبون خوض العمل الاقتصادي، وكذلك لأصحاب الأفكار الريادية والمشروعات ‏الناشئة، في كيفية الولوج الصحيح إلى السوق المحلية والعالمية.‏

وأشار الرزيزاء، إلى أن هذه النسخة ستركز على الأفكار الابتكارية في الترويج للمنتجات والخدمات التي يقدمها الشباب والفتيات للمستهلك والمستثمر، والتوعية بأهمية العمل الحر والاتجاه إليه، عبر العديد من الأنشطة المختلفة التي سيقدمها المعرض، وحثهم على طرح أفكارهم وأخذ زمام المبادرة فيها، وتحفيزهم من خلال تسليط الضوء على بعض التجارب الشابة الناجحة للاستفادة منها، والتعرف على ما تقدمه الجهات الممولة والداعمة لمشاريع شباب الأعمال، إضافةً إلى مجموعة من الجلسات حول الموضوعات المتعلقة بالمشروعات التجارية والصناعية وكيفية تدشينها وأدوات المحافظة على استمراريتها، فضلاً عن التعريف ببرامج دعم وتمكين رواد الأعمال التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة.