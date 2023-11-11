شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 81.43 دولار لخام برنت و77.17دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط 81.43دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 77.17 دولار للبرميل وذلك عند التسويةالجمعة حيث ارتفعت الأسعار بنحو 2%.

وتسببت حرب غزة في إثارة الجدل والمخاوف في أوروبا ودول العالم، خاصة في مجال الاقتصاد والتضخم، حيث يتعرض اقتصاد الدول الأوروبية فى الوقت الحالى لاختبار جديد بسبب الصراع بين إسرائيل وفلسطين، فعلى الرغم من أنه بعيدا عن حدوده، ولكنه يهدد أوروبا وهى المنطقة الأكثر تضررا من الفيروس والحرب فى أوكرانيا، وأيضا يؤثر على دول أمريكا اللاتينية.

وقالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية، إن الصراع في الشرق الأوسط واستمرار الحرب في غزة ، سيؤدى إلى ارتفاع التضخم في أوروبا، في حين تواصل البنوك المركزية نضالها من أجل الحد منه.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن البنك الدولي حذر من أن أسعار النفط ، قد ترتفع إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل ، إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ومن الممكن أن تؤدي الحرب الطويلة الأمد في المنطقة إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة والأغذية، بعد عام واحد فقط من ارتفاع الأسعار بسبب حرب أوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفى في بروكسل، قال ألفريد كامر مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولى، في كلمتها الافتتاحية إن التضخم قد يرتفع، مضيفا أنه تم نشر تقرير صندوق النقد الدولي الجديد عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية لأوروبا: "إن الصراع بين إسرائيل وغزة كان له بالفعل تأثير على أسعار الطاقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة التضخم في أوروبا في جميع المجالات".

وشرح كامر التأثير الاقتصادي المحتمل على أسعار النفط والغاز في أوروبا، قائلا "لقد انعكس التأثير الأولي على أسعار النفط بالكامل، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 10%، كان للصراع حتى الآن تأثير على الاقتصادات الأوروبية من ناحية الأسعار، والتأثير اللاحق سيتم تحديده وفقا لمدة استمرار الصراع.

وأشارت الصحيفة إلى أن النمو سيتباطأ في المنطقة ككل إلى 1.3% في عام 2023، من 2.7% في العام الماضي.