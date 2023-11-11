شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة العالمية" تسلط الضوء على دور السياسة التجارية في المناخ بـcop 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تسلط منظمة التجارة العالمية الضوء على مساهمة التجارة في العمل المناخي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

وذكر الموقع الرسمي للمنظمة wto أن المعلومات المتعلقة بمشاركة منظمة التجارة العالمية في COP28 متاحة الآن على البوابة الإلكترونية، التي تغطي "يوم التجارة" وموقع مخصص لبرنامج أنشطة جناح بيت التجارة الذي تستضيفه منظمة التجارة العالمية مع غرفة التجارة الدولية (ICC)، مركز التجارة الدولية (ITC)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

كما تشارك أمانة منظمة التجارة العالمية مع رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) في قيادة "يوم التجارة" الأول على الإطلاق في مؤتمر الأطراف في 4 ديسمبر بالتعاون مع الأونكتاد وغرفة التجارة الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي.

ويتم التخطيط للعديد من الأحداث رفيعة المستوى بمناسبة يوم التجارة، بما في ذلك حدث بعنوان "قادة العالم يتحدون لتعزيز خارطة طريق لخيارات السياسة التجارية من أجل استجابة عالمية عادلة وطموحة لتغير المناخ".

وستشارك المديرة العامة نجوزي أوكونجو إيويالا في العديد من الأحداث رفيعة المستوى، مثل القمة العالمية للعمل المناخي ومنتدى الأعمال التجارية والعمل الخيري للمناخ، وسيتم تحديثه بانتظام بتفاصيل الأحداث والقصص الإخبارية والصور والموارد الأخرى.

أشار الموقع انه طوال المؤتمر، ستقام الأنشطة في جناح بيت التجارة، وهو مساحة مخصصة لإثارة المناقشات والحلول حول كيف يمكن للتجارة أن تساعد في دفع إجراءات المناخ والتنمية المستدامة. ويستضيف الجناح أربع وكالات دولية: غرفة التجارة الدولية، ومركز التجارة الدولية، والأونكتاد، ومنظمة التجارة العالمية. كما ستركز الأنشطة في بيت التجارة على تسريع العمل المناخي من خلال التنمية التي تقودها التجارة، وذلك باستخدام أساليب منسقة وشاملة لضمان الانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون.