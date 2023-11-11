شكرا لقرائتكم خبر عن «دي بي ورلد»: تعليق عملياتنا في أستراليا بعد اكتشاف حادث اختراق سيبراني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

أكدت «دي بي ورلد- موانئ دبي العالمية» - إقليم أستراليا، أنها اكتشفت حادث اختراق مرتبطاً بالأمن السيبراني، وبدأت الاستجابة له يوم أمس الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأضاف متحدث باسم المجموعة: تعمل فرقنا بجد لاحتواء الوضع وتحديد التأثير في أنظمتنا وبياناتنا، لحماية موظفينا وعملائنا وشبكاتنا، حيث قامت الإدارات المختصة بتقييد الوصول إلى عمليات الميناء الأسترالي، بينما تواصل فرقنا الخاصة تحقيقاتها الرسمية. وهو جزء من استجابة شاملة تشمل التعامل مع خبراء الأمن السيبراني، والتحقيق بنشاط في الحادث وإخطار السلطات المختصة حيال الأمر.

وأوضح المتحدث باسم الشركة: نقدر تماماً أهمية هذه المسألة، ونؤكد لموظفينا وعملائنا وشركائنا وأصحاب المصلحة الآخرين أن أمنهم وخصوصيتهم هما على رأس أولوياتنا. هدفنا هو أن نكون شفافين مع ضمان دقة واكتمال أي معلومات نشاركها.