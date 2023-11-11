نهاية التعاملات.. أسعار الذهب تقفز 20 جنيها

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 20 جنيها، بحلول نهاية تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعاره في منتصف التعاملات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1733 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 2229 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2600 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2791 جنيها للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 20800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

واستقر سعر الذهب عالميا إلى نحو 1940 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بتراجع 0.94%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة رسمية لبورصات المعادن العالمية.