شكرا لقرائتكم خبر عن 1004 إماراتيين يعملون في الجمعيات التعاونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

ارتفع عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في الجمعيات التعاونية، نهاية العام الماضي 2022، بنسبة 18% ليصل عددهم 1004 (ذكوراً وإناثاً)، يمثلون 7.4% من إجمالي عدد العاملين في الجمعيات التعاونية بدولة الإمارات.

وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وفقاً لوزارة الاقتصاد، بلغ إجمالي العاملين في الجمعيات التعاونية 13572، حيث تستحوذ الجنسيات غير الإماراتية على النسبة العظمى منهم 92.6% بواقع 12568 عاملاً.

وبحسب البيانات، ارتفعت نسبة توطين العاملين في هذه الجمعيات إلى 7.4%، نهاية 2022، مقارنة ب6.2%، في 2021، حيث ارتفع عددهم من 852 عاملاً في 2021، إلى 1004 عمال في 2022 بواقع 152 عاملاً جديداً. كما ارتفع عدد الجمعيات، بنسبة طفيفة جداً 2.4%، تمثل زيادة بمقدار جمعية واحدة فقط، ليصل الإجمالي إلى 43 جمعية مقارنة ب42 جمعية في 2021. وجاءت الجمعيات الاستهلاكية، أكثر عدداً بواقع 20 جمعية (46.5% من الإجمالي)، وثانياً: صيادو الأسماك ب14 تمثل 32.6%، الاستهلاكية الخدمية ثالثاً بواقع 3 جمعيات تمثل 7%، والاتحادات رابعاً بجمعيتين تمثلان 4.7%، وواحدة لدى كل من: الإسكان، التأجير، الحرفية، والخدمية، حيث تمثل كل واحدة منها 2.3% من إجمالي الجمعيات العاملة بالدولة.