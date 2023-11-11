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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأيزو العالمية في أعمال مسح وتقييم الطرق حصلت عليها الهيئة العامة للطرق، بناء على المعايير المحققة في جودة عمليات المسح والتقييم، وجودة نظام الرصف، وجودة تشغيل معدات المسح والتقييم.

وتأتي هذه الشهادة بصفتها نتيجة للجهود المستمرة، التي قامت بها الهيئة لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها في مسح وتقييم الطرق، وذلك عبر أسطول معدات المسح والتقييم الذي يعد الأضخم على مستوى العالم بـ18 معدة.

كما تعد هذه الشهادة إنجازا مهما، إذ تعكس هذه الشهادة التزام الهيئة بتحقيق أعلى معايير الجودة في جميع مشاريعها، تحقيقا لأهداف استراتيجيتها التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.