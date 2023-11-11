شكرا لقرائتكم خبر تصنيف «سايت» شركة قيادية للخدمات الأمنية المدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحرزت الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - تصنيف «شركة قيادية» في تقرير (IDC Marketscape) للخدمات الأمنية المدارة (MSS) في منطقة الخليج العربي لعام 2023م، بعد اجتياز عدد من معايير التقييم، في تفوق جديد للخدمات المدارة في المملكة.

ويعد تقرير (IDC Marketscape) تقييما يعول عليه في اتخاذ القرارات الاستثمارية في قطاع التقنية، حيث يعتمد على منهجية دقيقة في تقييم قدرات مقدمي الخدمات التقنية واستراتيجياتهم وعوامل نجاحهم في السوق.

ويأتي حصول سايت على هذا التصنيف نظير استراتيجيتها التي تجمع بين تقديم خدماتها التقنية بأعلى جودة مع التوسع المدروس في المنطقة، من خلال توفير خدمات شاملة ومتكاملة في الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتطوير البرمجيات، وتكامل الأنظمة، إضافة إلى دورها بصفتها شريكا استراتيجيا وتقنيا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في رفع مستوى القدرات الوطنية وتعزيز الأمن السيبراني في المملكة.

وكإحدى الخدمات المتقدمة في سايت، تبرز خدمة المراقبة والاستجابة المدارة (MDR) التي تغطي بيئات تقنية المعلومات (IT) والتقنيات التشغيلية (OT) معا، بتوفيرها منصة آمنة وموثوقة متخصصة مستضافة داخل المملكة في سحابة سايت (SITE Cloud)، تديرها كفاءات وطنية من الخبراء السيبرانيين على مدار الساعة، مع تقديم خدمة الكشف الاستباقي عن التهديدات لضمان سلامة الأصول الرقمية للعملاء، كما تساهم خدمة (SITE Intelligence) في تفوق قدرات سايت الأمنية عبر تقديم التقارير السيبرانية الاستقصائية الآنية للمخاطر والتهديدات السيبرانية المرصودة من خلال عدد من المصادر المحلية والعالمية، حيث تظل سايت وعلى الرغم من التحديات والفرص المتجددة في الأمن السيبراني ملتزمة بمواصلة ابتكاراتها لمواكبة تلك التغييرات، وتقديم حلولها وخدماتها سواء في بيئة العميل التقنية أو عن طريق سحابة سايت.

يذكر أن سايت المتخصصة في تقديم حلول وخدمات سيبرانية ورقمية، حققت في 2022م تصنيف (لاعب رئيسي) في تقرير (IDC Marketscape) لسوق الخدمات السحابية الاحترافية في دول الخليج.