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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس البنوك والمؤسسات الإسلامية، ينظم في 16 نوفمبر الجاري بمدينة برشلونة في إسبانيا، المنتدى السابع لحوض البحر المتوسط حول المالية الإسلامية بعنوان «الطريق نحو الاستدامة والنمو الاقتصادي»، لمناقشة فرص التمويل الإسلامي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويشارك في أعمال المنتدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدد من البنوك والمؤسسات الإسلامية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمع من الخبراء في صناعة التمويل والمتحدثين وأصحاب المصلحة.

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