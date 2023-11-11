شكرا لقرائتكم خبر المنتدى والمعرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشهد المنتدى مشاركة من أكثر من 35 دولة، حيث يناقش 55 مختصا من خلال 46 محاضرة و90 بحثا، أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها الأمثل، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة، ونشر الممارسات الزراعية الجيدة لتحقيق الزراعة المستدامة.
وأوضح المدير العام للمركز الوطني لأبحاث تطوير الزراعة المستدامة الدكتور عبدالرحمن الصقير، أن المنتدى يستعرض أحدث الأبحاث والدراسات والممارسات العالمية، مع تسليط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في المجال الزراعي، التي تسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال محاضرات علمية وحلقات نقاش متنوعة، تدار بواسطة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتدى والمعرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.