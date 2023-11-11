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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المنتدى والمعرض الدولي الأول للزراعة المستدامة، ينطلق بالرياض في الفترة من 20 -22 نوفمبر 2023م، وينظمه المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة.

ويشهد المنتدى مشاركة من أكثر من 35 دولة، حيث يناقش 55 مختصا من خلال 46 محاضرة و90 بحثا، أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها الأمثل، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة، ونشر الممارسات الزراعية الجيدة لتحقيق الزراعة المستدامة.

وأوضح المدير العام للمركز الوطني لأبحاث تطوير الزراعة المستدامة الدكتور عبدالرحمن الصقير، أن المنتدى يستعرض أحدث الأبحاث والدراسات والممارسات العالمية، مع تسليط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في المجال الزراعي، التي تسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال محاضرات علمية وحلقات نقاش متنوعة، تدار بواسطة نخبة من الخبراء والمتخصصين.