الرياض إكسبو دعوة للتضافر والتعاون الدولي لتحقيق غد أفضل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديمتري كيركنتزس، أن الموضوع الرئيس للرياض إكسبو 2030 - حقبة التغيير: معا نستشرف المستقبل - يعد بمثابة دعوة للتضافر والتعاون الدولي وبناء الخطط لتحقيق غد أفضل، والتعامل بفاعلية مع التحديات والآفاق الناشئة عن عصر التغيير الذي يعيشه الكوكب.

جاء ذلك، خلال مشاركته في الحفل الختامي لحملة ملف الرياض إكسبو 2030، الذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض في باريس بمشاركة وحضور عدد من الوزراء، وممثلي الدول الأعضاء لدى المكتب الدولي للمعارض، وكبار المسؤولين الفرنسيين، وأعضاء الدول في عدد من المنظمات الدولية الكبرى، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في فرنسا.

وأشار ديمتري إلى أنه مع اقتراب 2030، وفي ظل الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ستكون هناك حاجة كبيرة لتوافقٍ عالمي واسع النطاق في دفع جدول أعمال العالم إلى الأمام، لتحديد طموح ونطاق ما بعد 2030.

والرياض مدينة تتقاطع مع التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وتستعد للترحيب بالعالم خلال إقامة حدث يتطلع بجدية نحو المستقبل برؤية واضحة تجعله في مقدمة المناقشات».

وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، أن المملكة خصصت مبلغ 353 مليون دولار لتقديم الدعم لأكثر من 100 دولة نامية للمشاركة في معرض الرياض إكسبو 2030، إضافة إلى وعود القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بتقديم مزيد من الدعم للدول ذات الحاجة، الأمر الذي يعبر عن التزام المملكة بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من إكسبو.

وقال: «ملتزمون للغاية تجاه الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتحقيق التفاهم الأكبر خلال الحوار بين الأديان والحضارات لمد جسور التفاهم والتسامح».

من جانبها، أفادت نائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد، بأن المملكة تلتزم بتحقيق أهدافها الوطنية على المستوى الدولي، لإيمانها بأهمية الازدهار للجميع، مبينة أن ما تعمل عليه المملكة من مبادرات ومشاريع استراتيجية، لا تهدف إلى التأثير على النطاق الوطني فحسب، بل على النطاق العالمي أيضا.

وأكدت أن الرياض إكسبو 2030 سيعمل كمنصة عالمية تسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتقدم نتائج ملموسة وواقعية، إذ إن رؤيتنا - معرض من العالم إلى العالم ـ ومبادرة - ركن التغيير التشاركي C3 - ستدعم وتسهم في نمو أكثر من 27 مشروعا ومبادرة من مختلف أنحاء العالم، لافتة النظر إلى أن اختيار المملكة والرياض، هو اختيار للعالم.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري أنزيريلو: «إننا نبني معرضًا من العالم إلى العالم، إذ سيكون لدينا 70,000 غرفة فندقية جديدة في الرياض خصيصا للمعرض، ترتبط بمحطة قطار من مطار الملك سلمان إلى محطة القطار.

ولدينا شباب مفعم بالحماس، فريق الدرعية على وجه الخصوص 86% منهم سعوديون، و39% من النساء السعوديات، و16% من تلك النساء يشغلن مناصب قيادية، جميعهم متحمسون لمستقبلهم العظيم».