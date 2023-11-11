54 دولة تشارك في مبادرة السوق الرقمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة الحكومة الرقمية مبادرة السوق الرقمي IMPACT، لأعضاء منظمة التعاون الرقمي ودول الاتحاد الأفريقي وعددها (54) دولة، وذلك للإسهام في خلق قيمة للأفراد والمجتمعات وقطاعات الأعمال، والعمل على سد الفجوة الرقمية نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام للجميع، تزامنا مع ختام القمة السعودية الأفريقية.

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن المبادرة تهدف إلى بناء البنية التحتية الرقمية لتحقيق الأثر الإيجابي للإسهام في رفع الإنتاجية وزيادة الكفاءة وتقديم تجربة أفضل للمستفيدين من الخدمات، التي تعكس عزمنا على تعزيز التكامل والعمل المشترك وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى أن مبادرة السوق الرقمي تهدف إلى رفع إسهام الاقتصاد الرقمي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية في عدد من القطاعات مثل التعليم، الصحة، العدل، الأمن، إضافة إلى رفع إسهام القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال.

وستعمل هيئة الحكومة الرقمية بالتعاون مع منظمة التعاون الرقمي مع الجهات الحكومية في الدول المستفيدة على الاستفادة من هذه المبادرة، التي يشارك فيها عدد من الشركات السعودية وهي: (علم، ثقة، تحكم، تبادل، لين، تيتكو)؛ كما تضمنت الحزمة الأولى مجموعة من المنتجات وهي: منصة (أبشر، نفاذ، فسح، ناجز، استحقاق، سابر، صحتي، مدرستي،Future X).

مبادرة السوق الرقمي:

الأهداف:

رفع إسهام الاقتصاد الرقمي.

تسهيل الوصول للخدمات الرقمية.

رفع إسهام القطاع الخاص.

تسهيل ممارسة الأعمال.

علم

ثقة

تحكم

تبادل

لين

تيتكو