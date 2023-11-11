54 دولة تشارك في مبادرة السوق الرقمي

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وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن المبادرة تهدف إلى بناء البنية التحتية الرقمية لتحقيق الأثر الإيجابي للإسهام في رفع الإنتاجية وزيادة الكفاءة وتقديم تجربة أفضل للمستفيدين من الخدمات، التي تعكس عزمنا على تعزيز التكامل والعمل المشترك وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وأشار إلى أن مبادرة السوق الرقمي تهدف إلى رفع إسهام الاقتصاد الرقمي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية في عدد من القطاعات مثل التعليم، الصحة، العدل، الأمن، إضافة إلى رفع إسهام القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال.
وستعمل هيئة الحكومة الرقمية بالتعاون مع منظمة التعاون الرقمي مع الجهات الحكومية في الدول المستفيدة على الاستفادة من هذه المبادرة، التي يشارك فيها عدد من الشركات السعودية وهي: (علم، ثقة، تحكم، تبادل، لين، تيتكو)؛ كما تضمنت الحزمة الأولى مجموعة من المنتجات وهي: منصة (أبشر، نفاذ، فسح، ناجز، استحقاق، سابر، صحتي، مدرستي،Future X).
مبادرة السوق الرقمي:
الأهداف:
- رفع إسهام الاقتصاد الرقمي.
- تسهيل الوصول للخدمات الرقمية.
- رفع إسهام القطاع الخاص.
- تسهيل ممارسة الأعمال.
- علم
- ثقة
- تحكم
- تبادل
- لين
- تيتكو
- منصة أبشر
- منصة نفاذ
- منصة فسح
- منصة ناجز
- منصة استحقاق
- منصة سابر
- منصة صحتي
- منصة مدرستي
- منصة Future X
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