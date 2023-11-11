شكرا لقرائتكم خبر 12 مزرعة للإنتاج العضوي في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تضم منطقة تبوك ما يقارب 12 مزرعة بدأت بالتحول للإنتاج العضوي كليا، معتمدة على الأسمدة الطبيعية التي تستخلصها من مخلفات الحيوانات أو النباتات، وفق آلية تضمن إنتاجها لأجود أنواع المحاصيل وأكثرها طلبا.

فيما بدأ عدد من منافذ البيع بتوفير الأغذية العضوية والترويج لها لارتفاع الطلب عليها من المستهلك الذي بات يبحث عن المنتجات الغذائية ذات القيم الصحية العالية.

وفي يوم الغذاء العضوي السعودي، الذي يوافق الحادي عشر من نوفمبر من كل عام «تتجه الأنظار إلى مثل هذه التحولات القيمة وفوائدها المتعددة لجسم الإنسان ونشاطه وسلامته، ولا سيما أن منطقة تبوك واحدة من كبرى المناطق الزراعية، التي يعمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة جنبا إلى جنب مع المزارعين على جعلها نموذجاً للزراعة المستدامة، التي تعتمد بصور بناءة وإيجابية على الموارد الطبيعية المتجددة لإنتاج المحاصيل.

ويتجه المزارعون بمنطقة تبوك نحو إنتاج مختلف المحاصيل العضوية، بالتوازي مع ما يبحث عنه المستهلك من أغذية آمنة وصحية، إذ نجحت 9 مزارع بمحافظة أملج والوجه وتيماء في تحولها للإنتاج العضوي، و3 مزارع في محافظة ضباء وأبو راكة وبدأ للإنتاج المماثل من المحاصيل العضوية.

والزراعة العضوية هي أسلوب إنتاج زراعي يعتمد على استخدام المواد الطبيعية، دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية، أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثيا، وتهدف إلى إنتاج غذاء آمن وصحي وصديق للبيئة.