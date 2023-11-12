شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصناعات الهندسية: تصدير غبار سيليكا بقيمة 116 مليون جنيه فى عام واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة للشركة المصرية للسبائك الحديدية، أن الأخيرة تعد نموذجا فى التصدير لابد أن تحذو حذوه كل شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة والتابعة للشركات القابضة.

أضاف أن مصانع السبائك الحديدية تصدر كل ما يمكن تصديره، سواء من خلال منتجات تامة أو بقايا التصنيع مثل غبار السيليكا، لافتا أن البيانات المالية للشركة كشفت انه تم تصدير غبار سيليكا بكمية نحو 14 ألف طن بقيمة 116 مليون جنيه العام المالى 2022-2023، مقابل تصدير كميات بـ 85 مليون جنيه العام المالى 2021-2022.

كما بلغت المبيعات المحلية من غبار السيليكا 302 ملبون جنيه، مقابل 106 ملايين جنيه لكمية بلغت حوالى 26.5 الف طن، وهو نجاح كبير للعاملين ولمجلس إدارة الشركة التى تعد قلعة صناعية فى الصعيد.

‏أضاف خالد الفقى انه وفق البيانات التى اعتمدتها الجمعية العمومية للشركة، فقد بلغ إجمالى المبيعات من السبائك المختلفة من إنتاج الشركة 49,730 طن بقيمة إجمالية 2.3 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، مقابل كمية بلغت 58,914 طن بقيمة إجمالية 2.1 مليار جنيه بنسبة 84% للكمية.

كما بلغت مبيعات التصدير من السبائك المختلفة كمية 37,172 طن، بقيمة إجمالية 1.7 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه العام السابق.

‏وبلغت المبيعات المحلية من السبائك المختلفة كمية 12,558 بقيمة إجمالية 607 ملايين جنيه، ‏مقابل كمية بلغت 19,507 طن بقيمة إجمالية 762 مليونا.

جدير بالذكر أن الشركة تسعى لتحويل أحد أفرانها الكهربائية المستخدمة لإنتاج الفيروسيليكون لإنتاج سبيكة السيليكو منجنيز، وهى تستهلك القليل من الطاقة وهناك طلب متزايد عليها كما ستتزيد القدرة التنافسية للشركة الفترة المقبلة حال تنفذ هذا الأمر.