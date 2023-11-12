شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للطيران» ينطلق غداً ليرتقي بالقطاع إلى آفاق جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

ينطلق معرض دبي للطيران 2023، غداً الاثنين، والذي يعد أحد أكثر الأحداث المنتظرة في صناعة الطيران في المنطقة، جاذباً انتباه مصنّعي الطائرات والمتخصصين في هذا القطاع على حدٍ سواء، حيث يتوقع أن يشهد المعرض تنافساً قوياً بين شركتي «بوينغ» و«إيرباص»، على الصفقات المرتقبة لعدد من الشركات الإماراتية والخليجية والعالمية.

وتنطلق الدورة ال18 من معرض دبي للطيران، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في موقع إقامة المعرض الدائم بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي (دبي ورلد سنترال)، في دبي الجنوب، خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وسط توقعات بأن تبرم شركات الطيران صفقات شراء طائرات جديدة خلال المعرض.

ويشارك أكثر من 1400 شركة عارضة، بما فيها 400 شركة مشاركة لأول مرة، وأكثر من 80 شركة ناشئة تعمل في مجالات عدة، تشمل الطيران التجاري والتنقل الجوي المتقدم والفضاء والدفاع، حيث تهدف إلى استعراض أحدث الحلول المبتكرة الهادفة إلى رسم ملامح مستقبل القطاع.

صفقات وشراكات

لا يعد معرض دبي للطيران مجرد حدث لعرض المنتجات، بل مركز للأعمال، وإبرام الصفقات التجارية والدفاعية. ويعقد عمالقة الصناعة صفقات، ويبرمون شراكات استراتيجية، ويوقعون اتفاقيات متنوعة، من شأنها تشكيل مسار قطاع الطيران في السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن توقع «طيران الإمارات» اتفاقية نوايا، أو شراء مؤكدة لطائرات عريضة البدن خلال المعرض، بما يصل إلى 150 طائرة، لتعزز طلبيتها القائمة من الطائرات البالغة 200 طائرة. وتشير التوقعات إلى أن الناقلة تفاضل بين 3 طرز من الطائرات الجديدة من طراز بوينغ 777 إكس وبوينغ 787، وإيرباص A350، علماً بأن «طيران الإمارات» لديها طلبية مؤكدة من الطائرات نفسها.

ومن المتوقع أن تتسلم «طيران الإمارات» 50 طائرة إيرباص A350، على مدار 3 سنوات ونصف السنة، بدءاً من أغسطس / آب 2024، كما ستبدأ بتسلم طائراتها من طراز 777 إكس، خلال عام 2025. وسوف تسهم الطلبية الجديدة في إحلال الطائرات الأقدم، واستبدالها بطائرات من الجيل الجديد، فضلاً عن خدمة أسواق جديدة إقليمية وعالمية، إلى جانب استبدال الطائرات من طراز A380.

وكشفت «فلاي دبي» في وقت سابق، أنها في مفاوضات مستمرة مع مصنعي الطائرات، حيث تدرس الناقلة شراء طائرات ضيقة البدن، إضافة إلى طلبيتها الحالية من طراز بوينغ 737 ماكس، البالغة 160 طائرة، في ظل وجود طلب هائل على الطائرات ضيقة البدن.

ومن المتوقع أن تضع شركة طيران الرياض، اللمسات الأخيرة على ما وصفته بطلبية «كبيرة»، تشمل طائرات ضيقة البدن، خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران، وتتفاوض شركة إنديجو الهندية، أكبر شركة طيران في الهند، أيضاً على شراء طائرات عريضة الجسم لتوسيع خدمات الرحلات الطويلة.

تحقيق الإنجازات

وعلى خلفية أداء دبي المذهل، برزت هذه الفعالية التي تقام كل سنتين، مرة أخرى باعتبارها مسرحاً عالمياً للابتكار والتعاون وتحقيق الإنجازات في مجال الطيران، ويجتذب معرض دبي للطيران حضوراً قياسياً، حيث يجتمع عشاق الطيران وقادة الصناعة وأصحاب المصلحة لمشاهدة أحدث التطورات في تكنولوجيا الطيران.

وتعرض شركات تصنيع الطائرات البارزة أحدث طرزها، بدءاً من الطائرات التجارية الحديثة، وحتى الطائرات العسكرية المتطورة. ويعد هذا الحدث بمثابة منصة للكشف عن الابتكارات الرائدة في مجال تكنولوجيا الطيران. وتعرض الشركات التطورات في كفاءة استهلاك الوقود والاستدامة والتحول الرقمي التي من المقرر أن تعيد تشكيل الصناعة.

مؤتمرات وندوات

وتوفر المؤتمرات والندوات المتزامنة منتدى للخبراء لمناقشة التحديات والفرص الرئيسية في صناعة الطيران، وتشمل المواضيع الطيران المستدام والتحول الرقمي، ومستقبل السفر الجوي.

ومع ارتقاء معرض دبي للطيران 2023 إلى آفاق جديدة، فإنه يعزز مكانته كحدث محوري في تقويم الطيران العالمي. إن الابتكارات والشراكات والمناقشات الناشئة عن هذا التجمع لا تشكل الصناعة اليوم، فحسب، بل إنها مهيأة للتأثير في مستقبل السفر الجوي لسنوات مقبلة.