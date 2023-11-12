شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل تصنيع الأتوبيسات الجديدة بـ"النصر للسيارات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن نسبة المكون المحلى في الأتوبيسات الجديدة صديقة البيئة التي حظيت باهتمام المصريين على صفحات السوشيال ميديا، تصل لأكثر من 60‎%‎ ، وهي تعمل بالغاز الطبيعي ، ويتم تصنيعها بشراكة إحدي الشركات العالمية التي تورد الأجزاء الرئيسية .

أضاف الوزير في تصريحات خاصة ل" الخليج 365" أن الاتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي وفق أحدث المعايير الأوروبية، وتم إنتاجها على خط إنتاج المركبات التجارية بشركة النصر للسيارات، التي اندمجت بها مؤخرا الشركة الهندسية للسيارات.

وكشف أن المركبة باكورة المنتجات الجديدة لشركة النصر للسيارات، في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، حيث تتمتع بمستوى عال من الجودة والرفاهية، وتم إنتاجها طبقا للمعايير الأوروبية للانبعاثات (EURO 6)، واعتماد شركة سكانيا العالمية.

وحول تفاصيل الاتوبيسات الجديدة، كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن الشركة العالمية تورد الشاسيه والموتور عليه ماكينة الغاز الطبيعى لشركة النصر للسيارات ،والتي تتولى بدورها عملية التصنيع والتركيب لبقية المكونات على الاتوبيس، تحت إشراف سكانيا التي تتولى ربط الجزئين الأعلي والأسفل معا، وذلك بنسبة مكون محلى تزيد على 50%.

وأضافت أن هناك 3 أنواع من أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى يتم تصنيعها منها أتوبيسات نقل العاملين والنقل العام وأتوبيس انتر سيتى وأتوبيس بوتش السياحى.

وحول حجم إنتاجية تلك الاتوبيسات أشارت المصادر انه لأول مرة يتم عمل تلك النوعية وفق اتفاقية يورو 6، حيث يتم تجهيز 20 أتوبيسا شهريا في شركة النصر الفترة المقبلة وحسب الطلب ، حيث أن أي عميل يحتاج لتصنيع أو شراء تلك الأنواع عليه التعامل المباشر مع شركة النصر للسيارات.

وحول المسافة التي يمكن للأتوبيس الحالي سيرها بشحنة الغاز الواحدة، أشارت إلى أنه يمكن له السير مسافة 500 كيلو بالشحنة الواحدة حيث يستوعب التنك 1460 متر غاز، وهذا يوفر 30% من الطاقة مقارنة بالأتوبيسات التي تعمل بالسولار.