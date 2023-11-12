شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى السوق المصرى اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الدواجن فى السوق المصرى اليوم تحرك محدود بحوالي2 جنيه ، بعد أن سجلت الأسعار استقرارًا ملحوظًا لليوم الثاني على التوالي، وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 66 جنيهًا، ويصل سعر الكيلو جنيه للمستهلك بين 75 و 77 جنيها، بحسب المنطقة وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

وقالت شعبة الدواجن، إن سعر البيض يسجل 129 جنيها لكرتونة البيض الأبيض، وبلغ سعر البيض البلدى 137 جنيها، وسعر البيض الأحمر 132 جنيها للكرتونة، كما يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.