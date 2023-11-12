شكرا لقرائتكم خبر عن «العمران»: بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.. الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت شركة العمران للصناعة والتجارة فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، مشيرة إلى أنها ستكون في 14 نوفمبر الحالي، فيما تنتهي في 21 من الشهر نفسه.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـًا أو جزئيـًا) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم.

ويكون تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وقالت الشركة إن في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار. كما سيقوم متعهد التغطية "شركة الإنماء للاستثمار" بالاكتتاب في أسهم الطرح التي لا يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.

ودعت المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب التنبه إلى أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة؛ لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بـالبيع أو بالاكتتاب.