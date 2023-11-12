شكرا لقرائتكم خبر عن «نادك» توقع مذكرة تفاهم مع «دل مونتي» لتأسيس شركة مشتركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) مذكرة تفاهم مع شركة مصنع دل مونتي العربية السعودية المحدودة الخميس الماضي، لغرض التعاون المشترك استراتيجياً من خلال تأسيس شركة مشتركة تُعنى بالمنتجات الطازجة كالفواكه والخضار والعصائر الطازجة وتجهيز البطاطس وتوزيعها في المملكة العربية السعودية.

وشركة دل مونتي هي (شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة من كل من الشركة العالمية فريش ديلمونتي – التي تملك الحصة الأكبر من رأس المال-وهي شركة متخصصة في مجال زراعة وتصنيع وتوزيع الفواكة المقطعة والكاملة وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده).

حصة نادك

ووفقا لبيان (نادك) على تداول، فإن مذكرة التفاهم حددت إطاراً عاماً لغرض تأسيس شركة مشتركة تُعنى بالمنتجات الطازجة كالفواكه والخضار والعصائر الطازجة وتجهيز البطاطس وتوزيعها في المملكة العربية السعودية وبنسب ملكية معينة لكل طرف حيث ستكون نسبة نادك ما يعادل 37.5% من رأس مال الشركة الجديدة.

وبحسب بيان الشركة، تحتوي بنود مذكرة التفاهم على عدد من الشروط والأحكام التي تنظم هذه الشراكة لإنشاء مرافق التصنيع لتوريد المنتجات الطازجة، وتجهيز البطاطس المقلية، والعصير الطازج، والفواكه والخضراوات المعلبة، والفواكه والخضراوات المصنعة، والفواكه والخضراوات المجمدة ومنتجات اخرى من الخضراوات لتنويع منتجات الشركة في المملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن شركة مصنع دل مونتي العربية السعودية المحدودة تمتلك فيها شركة فريش ديلمونتي الحصة الأكبر من رأس المال والتي تعد من إحدى الشركات المتكاملة رأسيًا والرائدة عالميًا في مجال الزراعة وإنتاج وتسويق وتوزيع الفواكه والخضروات الطازجة المقطعة والكاملة.

وتبلغ مدة المذكرة سنة واحدة، فيما ستعلن الشركة عن الأثر المالي لاحقاً وعن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص في حينه.