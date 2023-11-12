شكرا لقرائتكم خبر عن «أسواق العثيم» تناقش نتائج الربع الثالث.. الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أسواق عبدالله العثيم عن تنظيم لقاءً هاتفي للمساهمين والمستثمرين والمحللين الماليين وذلك لمناقشة نتائج الربع الثالث من العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن اللقاء من المقرر عقده الأربعاء المقبل، بتاريخ 15/11/2023م في تمام الساعة 04:00 مساء (بتوقيت المملكة العربية السعودية).

وأتاحت الشركة للراغبين في حضور اللقاء الحصول على رابط اللقاء من خلال التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بالشركة على البريد الإلكتروني.