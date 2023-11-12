الاقتصاد

«أسواق العثيم» تناقش نتائج الربع الثالث.. الأربعاء

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أسواق عبدالله العثيم عن تنظيم لقاءً هاتفي للمساهمين والمستثمرين والمحللين الماليين وذلك لمناقشة نتائج الربع الثالث من العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن اللقاء من المقرر عقده الأربعاء المقبل، بتاريخ 15/11/2023م في تمام الساعة 04:00 مساء (بتوقيت المملكة العربية ).

وأتاحت الشركة للراغبين في حضور اللقاء الحصول على رابط اللقاء من خلال التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بالشركة على البريد الإلكتروني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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