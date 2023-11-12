شكرا لقرائتكم خبر عن «رتال» توقع عقدا لتنفيذ 352 وحدة سكنية في جدة بـ214 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة رتال للتطوير العمراني عقدا مع شركة التعمير والإنشاء المحدودة (شركة تابعة) لتنفيذ 352 وحدة سكنية بضاحية سدايم بمدينة جدة، بقيمة 214 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تنفيذ الوحدات السكنية على إجمالي الأرض البالغ مساحتها 100.958.79 م2، دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

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وأضافت أن مدة العقد 30 شهرا من تاريخ سريانه، متوقعة أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء فى تنفيذ المشروع لعام 2023م و2024م و2025م و2026م.