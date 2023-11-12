شكرا لقرائتكم خبر عن «سبكيم»: بدء التشغيل التجريبي لمصانع «إنوكيم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن بدء التشغيل التجريبي لمصانع شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية إنوكيم الواقعة في مدينة رأس الخير الصناعية، فيما تمتلك الشركة 30% من رأس مال إنوكيم.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن بدء التشغيل التجريبي يبدأ اعتبارا من يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023م، وسيستمر التشغيل التجريبي إلى أن يتم الانتهاء من عمليات اختبار معدات المصانع والتأكد من كفاءتها وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بحوالي 2.9 مليار ريال، وبطاقة إنتاجية سنوية قدرها 300 ألف طن من رماد الصودا و350 ألف طن من كلوريد الكالسيوم.

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وأضافت أن الأثر المالي سيتم احتسابه مع بدء التشغيل التجاري.