شكرا لقرائتكم خبر عن «جاز» توقع عقدا مع «المتقدمة» بـ 50.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة جاز العربية للخدمات عقدا مع شركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة)، لإنشاء خط أنابيب لتوريد منتج الغاز المصاحب من الشركة المتقدمة للبتروكيماويات إلى شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات (المتحدة) وهي شركة تابعة لشركة سابك.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة العقد تقدر بنحو 50.980 مليون ريال، فيما تبلغ مدته 14 شهرا.

أخبار متعلقة «سبكيم»: بدء التشغيل التجريبي لمصانع «إنوكيم» «رتال» توقع عقدا لتنفيذ 352 وحدة سكنية في جدة بـ214 مليون ريال

وتوقعت الشركة أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة للأعوام 2023م و2024م.