شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق يعلن تشغيل خطى مواصلات تجريبية لربط المدينة بأحياء القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" عن تشغيل خطى مواصلات خارجى للربط بين المدينة ومناطق وأحياء محافظة القاهرة، وذلك بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال، بهدف التيسير على سكان المدينة والمترددين عليها.

وأوضح رئيس جهاز "الشروق" أن مسار الخط الأول (مدينة الشروق – رمسيس) ، والثانى (الشروق- السيدة عائشة) وذلك بصفه تجريبيه لحين الاستقرار على المسارات المطلوبة وفقاً للاحتياجات الفعلية ويبدأ المسار حالياً من موقف العائلى مروراً بالمحور الشرقى ثم الشباب فى اتجاه الواجهات المعلن عنها وذلك بجانب خطوط النقل الداخلى والخارجى.

كما أستقل رئيس الجهاز بمرافقة مسؤولى الجهاز الأتوبيسات الجديده وأثنى على مستواها المتميز، مضيفاً أن الأتوبيسات تمتاز بأنها جديده ولم يتم إستخدامها من قبل موديل عام 2024 ويوجد بها وسائل راحه لركابها مثل الستائر لحماية الراكب من أشعة الشمس ، ومخارج لشحن التليفون المحمول بكل مقعد بخلاف أيضاً فرص العمل التى وفرتها الخطوط الجديدة.

وأشار المهندس على سعد إلى أن ذلك يأتى إستجابةً لرغبة السكان وتدعيماً لمنظومة النقل الخارجى سواء اللملوكة للجهاز أو خطوط النقل العام والخاص ،بمدينة الشروق .