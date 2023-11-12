الاقتصاد

مبادرة ابدأ تحتفل بتخرج الدفعة الأولى من مبادرة "مُعدّتك شركتك"

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القاهرة - سامية سيد - تحت مظلة المبادرة الوطنية "ابدأ"، احتفلت المبادرة بتخرج الدفعة الأولى من مبادرة "معدتك شركتك"، والتى استهدفت توفير التدريب الفنى التخصصى والتدريب التثقيفى التوعوى لعدد 25 متدربًا من الفئات المستهدفة من الفئات الأكثر احتياجًا من قرى حياة كريمة بمختلف محافظات مصر .

جاء ذلك بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وشركة "بيكو" للآلات الثقيلة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وجهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقد يكون التدريب من 15 متدربًا ليتم تدريبهم بشكل آمن وأكثر احترافية على قيادة وتشغيل اللوادر المفصلية على عجل والتى تنتجها شركة "بيكو" للآلات الثقيلة، بالإضافة إلى تدريب 10 متدربين على صيانة وإصلاح اللوادر بشكل عام .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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