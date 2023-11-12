شكرا لقرائتكم خبر عن «سال»: توزيع 152 مليون ريال أرباحا مرحلية عن الربعين الثاني والثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية توزيع أرباح مرحلية عن الربعين الثاني والثالث من عام 2023م بقيمة 152 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 80 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.90 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 19%.

وأضافت أن تاريخ الأحقية سيكون يوم 16 نوفمبر الحالي، فيما سيكون تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الأحقية.

ونوهت بأن توزيع الأرباح عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية التي ستحول الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية من خلال أعضاء الحفظ.

ولضمان إيداع الأرباح في الحسابات الاستثمارية دون تأخير، دعت الشركة المساهمين الكرام إلى ضرورة التأكد من تحديث بياناتهم لدى أعضاء الحفظ.