شكرا لقرائتكم خبر عن «سيسكو»: إتمام شراء 264.5 ألف سهم «خزينة» بـ6.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) عملية شراء أسهمها بتاريخ 9 نوفمبر 2023م من أجل الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وهو ما يتماشى مع موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية شراء الأسهم في جلستها المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2022م الموافق 16/4/ 1444 هـ والتي تم إعلانها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 13 نوفمبر 2022.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن فترة الشراء خلال 12شهرا كحد أقصى من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وأضافت أن عدد الأسهم المشتراة 264502، فيما تبلغ قيمة الأسهم المشتراة 6,622,585.21 ريال، بينما يبلغ متوسط سعر الشراء للسهم 25.04 ريال للسهم.